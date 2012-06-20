Необходимо создать Flash приложение для сайта.

Описание функционала:

добрый день

Участники загружают фотографию. После загрузки фотографии в личном кабинете будет дана возможность обработать фотографию. Для обработки фотографии участник выбирает ту страну в стиле которой он захочет обработать свою фотографию. Стран будет 9. Например, на странице Япония - он сможет добавить символы страны - гору Фудзияму,, одеть себя в кимоно, надеть на голову повязку и т.д.

После того, как он сохранит фото, его фотография разместится на сайте на странице Галерея работ.

приложение навроде графического Flash редактора: как пример Яндекс-краски, но более упрощенный вариант.

или же http://fun-designer.veseliy-molochnik.ru/create/