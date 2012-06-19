Анимация (Тюнинг машины)

Есть такое задание : нужно создать анимацию, при открытия сайта чтобы появилось это анимацыя.. то есть размер чтобы был на весь экран.. надо чтобы в анимацый машина как в трансформере или ремонтировались или там тюнинг ну суть вы поняли...

Интересует стоимости и срок.

Сразу говорю надо чтобы было красиво, креативно и тд.