Требуется анимировать логотип для салона плитки и сантехники. Детали - исполнителю.
Анимация (Тюнинг машины)
Есть такое задание : нужно создать анимацию, при открытия сайта чтобы появилось это анимацыя.. то есть размер чтобы был на весь экран.. надо чтобы в анимацый машина как в трансформере или ремонтировались или там тюнинг ну суть вы поняли...
Интересует стоимости и срок.
Сразу говорю надо чтобы было красиво, креативно и тд.
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