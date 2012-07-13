Анимация логотипа

Необходимо выполнить flash анимирование верхней части сайта.

https://www.dropbox.com/s/kequc0guzx7iiwg/hao.png

Все элементы есть в PSD.

Что хотелось бы видеть:

1. Анимирование самого логотипа: красивое переливание, отблески в принципе любой вид анимации притягивающий внимание к себе, но не раздражающий пользователя.

Касательно всей картинки если такое возможно, то, например, перемещение оторвавшегося листка слева в правую сторону.