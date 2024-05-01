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Павел Литвин
Velesios
Velesios
28 лет
2 года на
фриланс
-бирже
Был
год назад
Занимаюсь монтажем видео/обработка фото/ копирайтинг/фотографирование
Я против войны в Украине!
Портфолио
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Видеомонтаж
3 просмотра
Фотосъемка
нет просмотров
Видеомонтаж
нет отзывов
$1/час
от $1
от 2 дней
#256
Обработка фотографий
нет отзывов
$1/час
от $3
от 3 дней
#714
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