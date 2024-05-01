Velesios

Павел Литвин Velesios

 
28 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад

Занимаюсь монтажем видео/обработка фото/ копирайтинг/фотографирование

Портфолио

Видеомонтаж
нет отзывов
$1/час
от $1от 2 дней
#256
Обработка фотографий
нет отзывов
$1/час
от $3от 3 дней
#714