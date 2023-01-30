Velocatcher

Cайты, лендинги, ui/ux и т.п. и т.д :)

Специализация:

UI/UX, прототипирование, многостраничные сайты, лендинги и интернет

магазины — сделаю быстро и качественно в соответствии с ТЗ!

Обо мне:

Всем привет! Меня зовут Владимир и я специализируюсь на веб-дизайне.

Чтобы делать качественный и современный дизайн прохожу новые курсы, участвую в вебинарах и конкурсах, читаю профессиональную литературу — вообщем держу руку на пульсе современного веб-дизайна!

Навыки:

Figma

Прототипы сайтов и мобильных приложений

Дизайн лендинга, многостраничного сайта и интернет магазина

Элементы интерфейса интерфейса и векторные иллюстрации

Создание и обработка дополнительных компонентов для дизайна

Ретуш фото и обработка других элементов фирменного стиля

Создам сайт из типовых блоков с использованием Z-блоков для создания уникального дизайна

Настрою базовую или пошаговую анимацию

Настрою базовый SEO

Помогу подключить или перенесу ваш домен

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Почему сотрудничество со мной выгодно

Вы получите:

Современный дизайн который будет отличать ваш сайт от других

Внимание к деталям

Своевременную обратную связь

Аккуратность и исполнительность

Готовую работу в установленные сроки

Изучение ТЗ мной, заполнение брифа Вами. Фиксация всех пожеланий в ТЗ

Утверждение сроков выполнения работы и выбор удобного способа оплаты

Предоплата 40% от суммы проекта. Создаётся прототип, дизайн проекта, выполняются необходимые правки

Высылается готовый вариант работы, выполняется финишная проверка результата

Оплата оставшихся 60% и обмен отзывами

ПРАВКИ БЕСПЛАТНО! АВАНС-ВЕРНУ!

Если получилось так, что вас не устраивает конечный результат, то я возвращаю всю внесённую вами предоплату

Я всегда на связи:

TELEGRAM : https://t.me/bobcatcher E-MAIL: [email protected]

WhatsApp : +7 918 968 79 21

БУДУ РАД СОТРУДНИЧЕСТВУ!

С уважением, Владимир