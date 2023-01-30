Velocatcher

Cайты, лендинги, ui/ux и т.п. и т.д :)
Специализация:
UI/UX, прототипирование, многостраничные сайты, лендинги и интернет
магазины — сделаю быстро и качественно в соответствии с ТЗ!
Обо мне:
Всем привет! Меня зовут Владимир и я специализируюсь на веб-дизайне.
Чтобы делать качественный и современный дизайн прохожу новые курсы, участвую в вебинарах и конкурсах, читаю профессиональную литературу — вообщем держу руку на пульсе современного веб-дизайна!
Навыки:
Figma
- Прототипы сайтов и мобильных приложений
- Дизайн лендинга, многостраничного сайта и интернет магазина
- Элементы интерфейса интерфейса и векторные иллюстрации
- Создание и обработка дополнительных компонентов для дизайна
- Ретуш фото и обработка других элементов фирменного стиля
- Создам сайт из типовых блоков с использованием Z-блоков для создания уникального дизайна
- Настрою базовую или пошаговую анимацию
- Настрою базовый SEO
- Помогу подключить или перенесу ваш домен
Почему сотрудничество со мной выгодно
Вы получите:
- Современный дизайн который будет отличать ваш сайт от других
- Внимание к деталям
- Своевременную обратную связь
- Аккуратность и исполнительность
- Готовую работу в установленные сроки
- Изучение ТЗ мной, заполнение брифа Вами. Фиксация всех пожеланий в ТЗ
- Утверждение сроков выполнения работы и выбор удобного способа оплаты
- Предоплата 40% от суммы проекта. Создаётся прототип, дизайн проекта, выполняются необходимые правки
- Высылается готовый вариант работы, выполняется финишная проверка результата
- Оплата оставшихся 60% и обмен отзывами
ПРАВКИ БЕСПЛАТНО! АВАНС-ВЕРНУ!
Если получилось так, что вас не устраивает конечный результат, то я возвращаю всю внесённую вами предоплату
Я всегда на связи:
TELEGRAM : https://t.me/bobcatcher E-MAIL: [email protected]
WhatsApp : +7 918 968 79 21
БУДУ РАД СОТРУДНИЧЕСТВУ!
С уважением, Владимир