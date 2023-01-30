Velocatcher

Владимир Velocatcher

 
57 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Cайты, лендинги, ui/ux и т.п. и т.д :)

Специализация:

UI/UX, прототипирование, многостраничные сайты, лендинги и интернет

магазины — сделаю быстро и качественно в соответствии с ТЗ!

Обо мне:

Всем привет! Меня зовут Владимир и я специализируюсь на веб-дизайне.

Чтобы делать качественный и современный дизайн прохожу новые курсы, участвую в вебинарах и конкурсах, читаю профессиональную литературу — вообщем держу руку на пульсе современного веб-дизайна!

Навыки:

Figma

  • Прототипы сайтов и мобильных приложений
  • Дизайн лендинга, многостраничного сайта и интернет магазина
  • Элементы интерфейса интерфейса и векторные иллюстрации
Photoshop, Adobe Illustrator, After Effects, Cinema 4D

  • Создание и обработка дополнительных компонентов для дизайна
  • Ретуш фото и обработка других элементов фирменного стиля
Tilda

  • Создам сайт из типовых блоков с использованием Z-блоков для создания уникального дизайна
  • Настрою базовую или пошаговую анимацию
  • Настрою базовый SEO
  • Помогу подключить или перенесу ваш домен

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Почему сотрудничество со мной выгодно

Вы получите:

  • Современный дизайн который будет отличать ваш сайт от других
  • Внимание к деталям
  • Своевременную обратную связь
  • Аккуратность и исполнительность
  • Готовую работу в установленные сроки
Этапы сотрудничества

  • Изучение ТЗ мной, заполнение брифа Вами. Фиксация всех пожеланий в ТЗ
  • Утверждение сроков выполнения работы и выбор удобного способа оплаты
  • Предоплата 40% от суммы проекта. Создаётся прототип, дизайн проекта, выполняются необходимые правки
  • Высылается готовый вариант работы, выполняется финишная проверка результата
  • Оплата оставшихся 60% и обмен отзывами

ПРАВКИ БЕСПЛАТНО! АВАНС-ВЕРНУ!

Если получилось так, что вас не устраивает конечный результат, то я возвращаю всю внесённую вами предоплату

Я всегда на связи:

TELEGRAM : https://t.me/bobcatcher E-MAIL: [email protected]

WhatsApp : +7 918 968 79 21

БУДУ РАД СОТРУДНИЧЕСТВУ!

С уважением, Владимир