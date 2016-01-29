Velurik

Евгений Velurik

 
54 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
20 дней назад
...в действительности всё несколько иначе,чем на самом деле...

...довольно много лет у микрофона...

Оказываю услуги по записи, озвучиваниюи реставрации звука:

Видео роликов для youtube канала 

Роликов для радио и аудио рекламы 

Анимационные doodle video

Документальных фильмов

Бизнес презентаций

Корпоративных видео

...все записывается, монтируется, обрабатывается в студии на pro-оборудовании...

Сроки/оперативность:

Тексты до 1000 слов озвучиваются в течении 24 часов (обычно быстрее)).

При заказе текста превышающего объем 1000 слов необходимо согласование по срокам

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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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0 из 5
ТОП-50
Озвучивание

Портфолио

Отзывы заказчиков

guest_15382661798899
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Диктор для видео на Youtube. Часть 2
Всё как обычно грамотно и в сроки
Все доходчиво и без лишних заморочек.
Ответный отзыв
guest_15382661798899
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Диктор для видео на Youtube
Евгений всё сделал грамотно и в сроки - записал, обработал и очистил дорожку голоса, выделил прямую речь и цитаты эффектами, рекомендую!
Четкая постановка задачи, моментальная реакция на возникшие вопросы. Приятно Работать.
Ответный отзыв
Озвучивание
2 отзыва
$5/час
от $5от 1 дня
#27
Аудиомонтаж
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#167