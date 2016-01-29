...в действительности всё несколько иначе,чем на самом деле...

...довольно много лет у микрофона...

Оказываю услуги по записи, озвучиваниюи реставрации звука:

Видео роликов для youtube канала

Роликов для радио и аудио рекламы

Анимационные doodle video

Документальных фильмов

Бизнес презентаций

Корпоративных видео

...все записывается, монтируется, обрабатывается в студии на pro-оборудовании...

Сроки/оперативность:

Тексты до 1000 слов озвучиваются в течении 24 часов (обычно быстрее)).

При заказе текста превышающего объем 1000 слов необходимо согласование по срокам