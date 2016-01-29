...в действительности всё несколько иначе,чем на самом деле...
...довольно много лет у микрофона...
Оказываю услуги по записи, озвучиваниюи реставрации звука:
Видео роликов для youtube канала
Роликов для радио и аудио рекламы
Анимационные doodle video
Документальных фильмов
Бизнес презентаций
Корпоративных видео
...все записывается, монтируется, обрабатывается в студии на pro-оборудовании...
Сроки/оперативность:
Тексты до 1000 слов озвучиваются в течении 24 часов (обычно быстрее)).
При заказе текста превышающего объем 1000 слов необходимо согласование по срокам
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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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ТОП-50— Озвучивание
Портфолио
- Skazochka320 просмотров
- Почти кино216 просмотров
- Эфир на радио603 просмотра
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
6 лет назад
Всё как обычно грамотно и в сроки
Ответный отзыв
Все доходчиво и без лишних заморочек.
$30
10 баллов
7 лет назад
Евгений всё сделал грамотно и в сроки - записал, обработал и очистил дорожку голоса, выделил прямую речь и цитаты эффектами, рекомендую!
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, моментальная реакция на возникшие вопросы. Приятно Работать.
Озвучивание
2 отзыва
$5/час
от $5от 1 дня
#27
Аудиомонтаж
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#167