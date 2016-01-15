Выгоды которые вы получите работая со мной:
1. Качественный дизайн, повышающий продажи вашего бизнеса. Так как я работаю только в сфере дизайна полиграфии и фирменного стиля. То знаю практически все о том какой должен быть дизайн, чтобы повысить прибыль компании и узнаваемость бренда.
2. Все последующие заказы обойдутся вам на 10% дешевле.
3. Бонусом я предоставлю бесплатную разработку дизайна визитки или другой печатной продукции.
Как я работаю:
1. Ознакомление с техническим заданием (ТЗ) Заказчика, обсуждение проекта – тип, стиль, требования и пожелания по исполнению.
2. Утверждение ТЗ и согласование бюджета и сроков исполнения.
3. Внесение предоплаты в размере 30%, в некоторых случаях возможна поэтапная оплата – в зависимости от определенного задания и его специфики.
4. Подготовка эскизных вариантов в оговоренные сроки.
5. Обсуждение предоставленных эскизных вариантов, доработка.
6. Окончательный расчет (Webmoney,Яндекс деньги, банковская карта).
7. Подготовка исходного файла.
Гарантии:
1. Если я не уложусь в назначенный срок, то возвращаю вам предоплату и делаю дизайн бесплатно.
2. Если вам не понравится результат, даже если потребуется доработка – то я также возвращаю вам предоплату.
Система скидок:
1. Заказывая два дизайна сразу вы получаете скидку 30%.
2. Заказывая дизайн повторно вы получаете скидку в 10%.
Контакты:
Телефон: +7 965 947 49 42;
Email: [email protected];
Skype: veniamin869.