Я работаю в сфере дизайна полиграфии и фирменного стиля. Очень хорошо разбираюсь в данной сфере, поэтому могу разработать качественный дизайн для вас.

Выгоды которые вы получите работая со мной:

1. Качественный дизайн, повышающий продажи вашего бизнеса. Так как я работаю только в сфере дизайна полиграфии и фирменного стиля. То знаю практически все о том какой должен быть дизайн, чтобы повысить прибыль компании и узнаваемость бренда.

2. Все последующие заказы обойдутся вам на 10% дешевле.

3. Бонусом я предоставлю бесплатную разработку дизайна визитки или другой печатной продукции.

Как я работаю:

1. Ознакомление с техническим заданием (ТЗ) Заказчика, обсуждение проекта – тип, стиль, требования и пожелания по исполнению.

2. Утверждение ТЗ и согласование бюджета и сроков исполнения.

3. Внесение предоплаты в размере 30%, в некоторых случаях возможна поэтапная оплата – в зависимости от определенного задания и его специфики.

4. Подготовка эскизных вариантов в оговоренные сроки.

5. Обсуждение предоставленных эскизных вариантов, доработка.

6. Окончательный расчет (Webmoney,Яндекс деньги, банковская карта).

7. Подготовка исходного файла.

Гарантии:

1. Если я не уложусь в назначенный срок, то возвращаю вам предоплату и делаю дизайн бесплатно.

2. Если вам не понравится результат, даже если потребуется доработка – то я также возвращаю вам предоплату.

Система скидок:

1. Заказывая два дизайна сразу вы получаете скидку 30%.

2. Заказывая дизайн повторно вы получаете скидку в 10%.

Контакты:

Телефон: +7 965 947 49 42;

Email: [email protected];

Skype: veniamin869.