Ven86

Вениамин Вайсин Ven86

 
37 летРоссия/Уфа
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Я работаю в сфере дизайна полиграфии и фирменного стиля. Очень хорошо разбираюсь в данной сфере, поэтому могу разработать качественный дизайн для вас.

Выгоды которые вы получите работая со мной: 

1. Качественный дизайн, повышающий продажи вашего бизнеса. Так как я работаю только в сфере дизайна полиграфии и фирменного стиля. То знаю практически все о том какой должен быть дизайн, чтобы повысить прибыль компании и узнаваемость бренда. 

2. Все последующие заказы обойдутся вам на 10% дешевле. 

3. Бонусом я предоставлю бесплатную разработку дизайна визитки или другой печатной продукции. 

Как я работаю: 

1. Ознакомление с техническим заданием (ТЗ) Заказчика, обсуждение проекта – тип, стиль, требования и пожелания по исполнению. 

2. Утверждение ТЗ и согласование бюджета и сроков исполнения. 

3. Внесение предоплаты в размере 30%, в некоторых случаях возможна поэтапная оплата – в зависимости от определенного задания и его специфики. 

4. Подготовка эскизных вариантов в оговоренные сроки. 

5. Обсуждение предоставленных эскизных вариантов, доработка. 

6. Окончательный расчет (Webmoney,Яндекс деньги, банковская карта). 

7. Подготовка исходного файла. 

Гарантии: 

1. Если я не уложусь в назначенный срок, то возвращаю вам предоплату и делаю дизайн бесплатно. 

2. Если вам не понравится результат, даже если потребуется доработка – то я также возвращаю вам предоплату. 

Система скидок: 

1. Заказывая два дизайна сразу вы получаете скидку 30%. 

2. Заказывая дизайн повторно вы получаете скидку в 10%. 

Контакты: 

Телефон: +7 965 947 49 42; 

Email: [email protected]

Skype: veniamin869. 

Дизайн визитки
Верстка полиграфии
нет отзывов
$1/час
от $16от 2 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$2/час
нет рейтинга