Студия мобильной разработки (http://veon-tech.by)

Студия заказной разработки полного цикла



Чем мы занимаемся:

✅ Разработка мобильных приложений;

✅ Разработка интернет-магазинов;

✅ Разработка ПО;

✅ Делаем красивый и уникальный дизайн;



Наш стек:

- Frontend: React native;

- Backend: C#, ASP.NET Core, Xamarin;

- Дизайн: Figma, Krita, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Photoshop, CorelDraw;

- Базы данных: MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB, MS SQL, SQLite;

- - Моб. разработка: Android, iOS.