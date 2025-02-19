Студия мобильной разработки (http://veon-tech.by)
Студия заказной разработки полного цикла
Чем мы занимаемся:
✅ Разработка мобильных приложений;
✅ Разработка интернет-магазинов;
✅ Разработка ПО;
✅ Делаем красивый и уникальный дизайн;
Наш стек:
- Frontend: React native;
- Backend: C#, ASP.NET Core, Xamarin;
- Дизайн: Figma, Krita, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Photoshop, CorelDraw;
- Базы данных: MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB, MS SQL, SQLite;
- - Моб. разработка: Android, iOS.
Я против войны в Украине!
Портфолио
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Мобильные приложения
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$15/час
от $500от 10 дней
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