Разработаю логотип с нуля.

Моя должность Графический Дизайнер т.е. я разрабатываю логотипы для разных фирм,компании ,каналов на ютуб и т.д.

Делаю логотипы в стиле: минимализм, делаю так чтобы он был красивым и одновременно простым и понятным.

Для заказа нужно :

1. Название Компании.

2. Сфера деятельности вашей компании.

3. Цветовая гамма, которую вы хотите в логотипе.

4. Разрешение файла (до 4K)

5. Формат файла (jpeg,png,Ai,pdf и д.т)

qiwi:+7 928 641-30-96

Яндекс Кошелек:4100116054059678