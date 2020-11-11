Разработаю логотип с нуля.
Моя должность Графический Дизайнер т.е. я разрабатываю логотипы для разных фирм,компании ,каналов на ютуб и т.д.
Делаю логотипы в стиле: минимализм, делаю так чтобы он был красивым и одновременно простым и понятным.
Для заказа нужно :
1. Название Компании.
2. Сфера деятельности вашей компании.
3. Цветовая гамма, которую вы хотите в логотипе.
4. Разрешение файла (до 4K)
5. Формат файла (jpeg,png,Ai,pdf и д.т)
qiwi:+7 928 641-30-96
Яндекс Кошелек:4100116054059678
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