Меньше слов - больше работы.

Здравствуйте меня зовут Вера Я человек, специализирующийся на письменном переводе и выполнении различных работ, с текстом на английском, украинском, и русском языках. Моя работа включает написание сочинения редактирование и выполнения домашних заданий любого уровня сложности. Я стремлюсь предоставить высококачественные и профессиональные услуги, обеспечивая точность, ясность и своевременное выполнение заданий.

Навыки:

1)Сочинение текстов на английском, украинском, и русском языках.

2) Перевод текстов на данных языках.

3) Редактирование и коррекция текстов.

4) Выполнения домашнего задания по английскому, грамматике, методике и тому подобного практически любого уровня сложности.

5) Соблюдение сроков и организация работы.

Буду рада предоставить вам мои услуги и помочь вам с вашими письменными потребностями.