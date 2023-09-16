Здравствуйте меня зовут Вера Я человек, специализирующийся на письменном переводе и выполнении различных работ, с текстом на английском, украинском, и русском языках. Моя работа включает написание сочинения редактирование и выполнения домашних заданий любого уровня сложности. Я стремлюсь предоставить высококачественные и профессиональные услуги, обеспечивая точность, ясность и своевременное выполнение заданий.
Навыки:
1)Сочинение текстов на английском, украинском, и русском языках.
2) Перевод текстов на данных языках.
3) Редактирование и коррекция текстов.
4) Выполнения домашнего задания по английскому, грамматике, методике и тому подобного практически любого уровня сложности.
5) Соблюдение сроков и организация работы.
Буду рада предоставить вам мои услуги и помочь вам с вашими письменными потребностями.