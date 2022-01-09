Фрилансер

Здравствуйте уважаемый работодатель.

На данный момент ищу работу удаленного вида.

Меня зовут Вера, 29 лет, не замужем и без детей, общительна и коммуникабельна.

Я начинающий дизайнер но трудолюбивый и аккуратный что позволит воплотить любые ваши пожелания, есть опыт работы с рекламными банерами и визитками. Могу предложить свою помощь по созданию карточек в маркетплейсах. Есть опыт работы копирайтером.Свободно владею компьютером, могу быстро найти информацию в интернете, внимательна и усидчива. Эти навыки так же будут полезны для тех, кому необходим сотрудник по написанию информации к товару, описание его характеристик на площадках маркетплейсов. В офлайне работаю продавцом- кассиром с множеством обязанностей, таких как заполнение отчётности и таблиц.

Есть работы по разработке дизайна визиток, листовок, плакатов. На работу уходит два дня, но может и больше в зависимости от объема работы.

Несколько моих работ:

https://disk.yandex.ru/i/5ytJ8_deI3L4Ng

https://disk.yandex.ru/i/bXPn64luCNEwDA

https://disk.yandex.ru/i/b5vWTnGAb9h1bA