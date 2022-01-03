Vera_Popova_2019

Веб-дизайнер

Веб-дизайнер. Создаю дизайн в Figma и верстаю на Tilda (если эта платформа подходит под ваши задачи).

Создам для вас сайт-визитку / лендинг, многостраничник или интернет-магазин.

Почему именно Tilda?

1. Сайт на Tilda обойдется вам в 2 раза дешевле и быстрее создания обычного сайта, но без потери качества!

2. Понятная и удобная платформа дает вам возможность самим редактировать сайт и обновлять устаревшую информацию.

Пишите мне в личные сообщения для обсуждения вашего проекта и его реализации!