Vera_Popova_2019

Веб-дизайнер
Веб-дизайнер. Создаю дизайн в Figma и верстаю на Tilda (если эта платформа подходит под ваши задачи).
Создам для вас сайт-визитку / лендинг, многостраничник или интернет-магазин.
Почему именно Tilda?
1. Сайт на Tilda обойдется вам в 2 раза дешевле и быстрее создания обычного сайта, но без потери качества!
2. Понятная и удобная платформа дает вам возможность самим редактировать сайт и обновлять устаревшую информацию.
Пишите мне в личные сообщения для обсуждения вашего проекта и его реализации!
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