Veraps25

Вера Veraps25

 
66 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Работаю с помощью фотошопа

Мне не приносит удовольствия разговор о себе, считаю, что каждый может сделать свой вывод, моя работа скажет за меня. Люблю трудиться честно, добросовестно, ответственно. Хочу приносить пользу не только себе, но и заказчику. Хочу получать деньги за качество, а не за то, что я работаю. Если заказчик знает, ЧТО он хочет, значит он получит это, сто процентов! Создала свой сайт, пишу статьи для сайта не ниже 95-98 % уникальности, возможно кому-то нужна эта информация. Могу делать рерайтинг, превращу текст в видео со слайдами. Работаю с помощью фотошопа: баннеры, оформление социальных сетей, листовки и полиграфия, обложки и коробки, оформление Ютуб - каналов, логотипы, коллажи и обработка фотографий, дизайн сайтов и лендингов, техдизайн, визуализация и внедрение в среду объектов.

Мое портфолио: 

https://yadi.sk/d/pLaIqqqrgQSSpA

Отзывы заказчиков

Tatyana_Nord
Татьяна 
30 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
$3
10 баллов
5 лет назад
Логотип канала на Яндекс.Дзен
Исполнитель добросовестный, работу выполнила быстро и качественно. Предоставила черновой вариант, после обсуждения доработала по моим пожеланиям (заказывала простой логотип для канала). Отвечала на сообщения оперативно. В общем, работой я довольна, если будет необходимость, буду обращаться к Вере. P.S. Не родственники, просто однофамилицы)) Не только поэтому конечно, но и из-за фамилии тоже выбрала)
Хороший заказчик, четкое задание, быстро проверяет работу, оплачивает сразу, рекомендую.
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