Работаю с помощью фотошопа

Мне не приносит удовольствия разговор о себе, считаю, что каждый может сделать свой вывод, моя работа скажет за меня. Люблю трудиться честно, добросовестно, ответственно. Хочу приносить пользу не только себе, но и заказчику. Хочу получать деньги за качество, а не за то, что я работаю. Если заказчик знает, ЧТО он хочет, значит он получит это, сто процентов! Создала свой сайт, пишу статьи для сайта не ниже 95-98 % уникальности, возможно кому-то нужна эта информация. Могу делать рерайтинг, превращу текст в видео со слайдами. Работаю с помощью фотошопа: баннеры, оформление социальных сетей, листовки и полиграфия, обложки и коробки, оформление Ютуб - каналов, логотипы, коллажи и обработка фотографий, дизайн сайтов и лендингов, техдизайн, визуализация и внедрение в среду объектов.

Мое портфолио:

https://yadi.sk/d/pLaIqqqrgQSSpA