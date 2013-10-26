VereNika

Татьяна VereNika

 
34 годаБеларусь/Минск
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
HTML-верстальщик

Кроссбраузерная блочная верстка («резиновая» и фиксированная) из PSD-макетов;

CSS 2.1 - CSS 3/ HTML 4.01 - HTML 5/ XHTML;

бестабличная (div&ная) вёрстка;

семантический (логически структурированный) код;

стандарты W3C ;

кроссбраузерность;

полное соответствие макету.

HTMLCSS
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