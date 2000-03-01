VerenichkaS

Семейное положение: замужем, две дочери 7 и 13 лет.

Образование:

1. 1988-1992 гг. Гродненский сельскохозяйственный институт, агрономический факультет. Присвоена квалификация – учёный аграном.

2. 1.03.2000-1.07.2000г. Бухгалтерские курсы.

3. 2006 – 2008 гг. Институт повышения квалификации и переподготовки кадров УО “Гродненский государственный университет имени Янки Купалы”, специальность финансы (заочная форма обучения). Присвоена квалификация – финансист.

Компьютерные навыки:

Уверенный пользователь (Microsoft Office, Internet). Навыки работы (Excel,1C:7,7).

Дополнительные сведения:

Знание иностранного языка: немецкий (со словарем), разговорный польский. В\у категория В, стаж управления л\а 5 лет.

Личные качества: коммуникабельна, инициативна, общительна, аккуратна, трудолюбива, организованна.

Хобби: занятие спортом, вязание.

Вредных привычек не имею.

С уважением, Наталия