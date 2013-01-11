Vermutoff

Дмитрий Vermutoff

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

dars022
Антон 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Залить новую шапку и элементы дизайна на сайт
Работа сделана на отлично, всё точно так, как требовалось. Рекомендую Дмитрия, как порядочного исполнителя, который всегда на связи. Спасибо!
Отличный приятный в общении человек. Задача была поставлена грамотно. Оплата сразу же после исполнения. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
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