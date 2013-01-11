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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
12 лет назад
Работа сделана на отлично, всё точно так, как требовалось. Рекомендую Дмитрия, как порядочного исполнителя, который всегда на связи. Спасибо!
Ответный отзыв
Отличный приятный в общении человек. Задача была поставлена грамотно. Оплата сразу же после исполнения. Рекомендую к сотрудничеству!
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1 отзыв
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