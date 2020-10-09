Перевод/translator
Качественные переводы текстов русский-английский, английский - русский, английский - украинский украинский - английский, русский - украинский. Филолог русского и английского языков, 14 лет опыта. Тексты на разную тематику и любой сложности.
Рерайт статей на русском, украинском, английском языках.
Редактирование и корректура текстов.
Контакты:
email - [email protected]
Портфолио
- Перевод с русского на украинский116 просмотров
- Перевод отрывка статьи95 просмотров
- Рерайти описания детских товаров90 просмотров
- История Чугуева/The history of Chuguev110 просмотров