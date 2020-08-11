VeronicaBihovets

Вероника VeronicaBihovetsVeronicaBihovets
Здравствуйте! Меня зовут Ника, буду рада предложить Вам свои услуги. Возможно мой профиль покажется Вам неинтересным, поскольку сегодня мой первый день на этом сайте, но позвольте Вам рассказать немного о себе. Мне 21 год и я проживаю в г.Екатеринбург. Я учусь в университете на маркетолога и у меня есть постоянное место работы, но не по специальности. Я начинающий программист) На данный момент я собираю денежные средства на свою мечту, о какой я Вам обязательно при Вашем желании, поведаю, и если Вы захотите помочь мне в реализации намеченной мною цели, то, я Вам обещаю, мы с Вами отлично сработаемся!
От себя в свою очередь гарантирую качественное, ответственное и быстрое выполнение работы. Если имеются сомнения в моей компетенции, можем обговорить детали по телефону. Мне важно, чтобы между мной и Вами было полное доверие! Спасибо за уделенное мне время! :)
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