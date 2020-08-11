VeronicaBihovets

Здравствуйте! Меня зовут Ника, буду рада предложить Вам свои услуги. Возможно мой профиль покажется Вам неинтересным, поскольку сегодня мой первый день на этом сайте, но позвольте Вам рассказать немного о себе. Мне 21 год и я проживаю в г.Екатеринбург. Я учусь в университете на маркетолога и у меня есть постоянное место работы, но не по специальности. Я начинающий программист) На данный момент я собираю денежные средства на свою мечту, о какой я Вам обязательно при Вашем желании, поведаю, и если Вы захотите помочь мне в реализации намеченной мною цели, то, я Вам обещаю, мы с Вами отлично сработаемся!

От себя в свою очередь гарантирую качественное, ответственное и быстрое выполнение работы. Если имеются сомнения в моей компетенции, можем обговорить детали по телефону. Мне важно, чтобы между мной и Вами было полное доверие! Спасибо за уделенное мне время! :)

_____

+7 912 051 60 53 - WhatsApp, Viber, Telegram

[email protected]