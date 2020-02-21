VeronikaSV

Маркетолог, копирайтер, UX/UI

Маркетолог, копирайтер, UX/UIМаркетолог-прототипист с опытом 7 лет. Работала с Асей Казанцевой, Валерией Лукъяновой (Одесской Барби), издательством "Школярик" и другими известными брендами. Начинающий UI-дизайнер. Берусь за низкооплачиваемые заказы по UI для развития в сфере и создания интересного портфолио.

Опыт работы

Продающий копирайтинг, СЕО копирайтинг, SMM (7 лет опыта)

UX-дизайн, прототипирование﻿ (4 года опыта)

UI-дизайн, графический дизайн (1 месяц опыта)﻿﻿

Мое портфолио

Прототип лендинга для продажи билетов на лекцию Аси Казанцевой — популяризатора науки и писателя-публициста Смотреть работу

Главная страница сайта Дмитрия Михайолова — бизнес-коуча СБЕРБАНК, Pepsi, Yamaha, Megaphone, Тинькофф Смотреть работу

Прототип маркетинг-кита для 5* отеля Tizdar Family Resort & SPA на азово-черноморском побережье Смотреть работу

Прототип посадочной страницы государственного музея-заповедника на о. Кижи Смотреть работу

Прототип страницы «Преимущества товара» для крупного украинского производителя школьной продукции «Школярик» Смотреть работу