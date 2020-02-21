VeronikaSV

Маркетолог, копирайтер, UX/UIМаркетолог-прототипист с опытом 7 лет. Работала с Асей Казанцевой, Валерией Лукъяновой (Одесской Барби), издательством "Школярик" и другими известными брендами. Начинающий UI-дизайнер. Берусь за низкооплачиваемые заказы по UI для развития в сфере и создания интересного портфолио.
Опыт работы
- Продающий копирайтинг, СЕО копирайтинг, SMM (7 лет опыта)
- UX-дизайн, прототипирование (4 года опыта)
- UI-дизайн, графический дизайн (1 месяц опыта)
Мое портфолиоПрототип лендинга для продажи билетов на лекцию Аси Казанцевой — популяризатора науки и писателя-публициста Смотреть работу
Главная страница сайта Дмитрия Михайолова — бизнес-коуча СБЕРБАНК, Pepsi, Yamaha, Megaphone, Тинькофф Смотреть работу
Прототип маркетинг-кита для 5* отеля Tizdar Family Resort & SPA на азово-черноморском побережье Смотреть работу
Прототип посадочной страницы государственного музея-заповедника на о. Кижи Смотреть работу
Прототип страницы «Преимущества товара» для крупного украинского производителя школьной продукции «Школярик» Смотреть работу