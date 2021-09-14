VeronikaSh2000

Создание продающих видеороликов
Здравствуйте!
Меня зовут Вероника, и я занимаюсь созданием классных продающих видеороликов по следующим направлениям:
> Бизнес-промо
Если у Вас есть своё дело, тренинг, предприятие — Вы можете заказать яркую рекламу, которая привлечёт клиентов и принесёт доходы!
> Слайд-шоу
Порадуйте своих родных и близких классным подарком в виде красиво оформленных фотографий или видео, чтобы ценные моменты всегда оставались с Вами.
> Видео для Instagram и Tik-tok
Соцсети — отличное место, чтобы прорекламировать свои услуги. Лаконичное и эффектное видео быстро привлечёт внимание и не оставит никого равнодушным.
Можно написать мне в телеграмм: @VeronikaSh20
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