VeronikaSh2000

Создание продающих видеороликов

Здравствуйте!

Меня зовут Вероника, и я занимаюсь созданием классных продающих видеороликов по следующим направлениям:

> Бизнес-промо

Если у Вас есть своё дело, тренинг, предприятие — Вы можете заказать яркую рекламу, которая привлечёт клиентов и принесёт доходы!

> Слайд-шоу

Порадуйте своих родных и близких классным подарком в виде красиво оформленных фотографий или видео, чтобы ценные моменты всегда оставались с Вами.

> Видео для Instagram и Tik-tok

Соцсети — отличное место, чтобы прорекламировать свои услуги. Лаконичное и эффектное видео быстро привлечёт внимание и не оставит никого равнодушным.

Можно написать мне в телеграмм: @VeronikaSh20