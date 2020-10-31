Versoty

Владимир Versoty

 
32 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
&#65279;&#65279;Моя цель - сделать качественно и красиво Ваш сайт!

Адаптивная и качественная верстка в кратчайшие сроки!

Мои преимущества:

- Проектирование ядра.

- Проектирование WEB-интерфейса.

- Разработка микросервисных архитектур.

- Angular 10, Typescript, Webpack 4+.

- PHP 7, Symfony, Postgres, RabbitMQ.

- HTML5, CSS3.

- JavaScript, ES6+, Vanilla / jQuery / Vue.js.

- SCSS/SASS, Pug (Jade), Gulp / Webpack, SVG sprite, imagemin (+WebP), cleanCSS, uglify и др.

- Кроссбраузерность: Edge, Chrome, FF, Opera, Safari, Yandex и др.

- Аккуратный и продуманный ручной код.

- Нативные приложения ios и android.

Гарантирую Вам:

  • Приступить к работе уже сейчас.
  • Выполнение работы в установленный срок.
  • Ответственно отнестись к Вашей работе.
  • Качество выполненной работы.
  • Начать выполнять работы без предоплаты.
  • Быть всегда на связи 24/7. Обратная связь - пожалуй самое главное, что должно быть на высшем уровне между заказчиком и исполнителем.

    Не менее важный параметр - возможность оперативно согласовывать и вносить изменения.

Telegram:

@derverbaka