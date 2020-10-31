﻿﻿Моя цель - сделать качественно и красиво Ваш сайт!
Адаптивная и качественная верстка в кратчайшие сроки!
Мои преимущества:
- Проектирование ядра.
- Проектирование WEB-интерфейса.
- Разработка микросервисных архитектур.
- Angular 10, Typescript, Webpack 4+.
- PHP 7, Symfony, Postgres, RabbitMQ.
- HTML5, CSS3.
- JavaScript, ES6+, Vanilla / jQuery / Vue.js.
- SCSS/SASS, Pug (Jade), Gulp / Webpack, SVG sprite, imagemin (+WebP), cleanCSS, uglify и др.
- Кроссбраузерность: Edge, Chrome, FF, Opera, Safari, Yandex и др.
- Аккуратный и продуманный ручной код.
- Нативные приложения ios и android.
Гарантирую Вам:
- Приступить к работе уже сейчас.
- Выполнение работы в установленный срок.
- Ответственно отнестись к Вашей работе.
- Качество выполненной работы.
- Начать выполнять работы без предоплаты.
- Быть всегда на связи 24/7. Обратная связь - пожалуй самое главное, что должно быть на высшем уровне между заказчиком и исполнителем.
Не менее важный параметр - возможность оперативно согласовывать и вносить изменения.
Telegram:
@derverbaka
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