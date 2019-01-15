В откликах на данное задание Мы будем рады видеть только кандидатов со схожим опытом. - Работа данная имеет минимальную продолжительность: 4 часа в день; Исполнитель данного задания заполняет мини-отчет(заполняет таблицу) по сотрудникам в подотделах каждые 15 минут.
Наша Группа Компаний Vessel of Traffic сотрудничает по всему Миру напрямую с фабриками и заводами, с дилерами и дистрибьюторами, а также Нашими партнерами являются поставщики товаров и услуг из более чем 200 стран.
Мы оказываем сервис по проведению маркетинговых мероприятий и размещению рекламы в Сети Интернет. И у нас более 1000 заказчиков на данном этапе.
Наше основное подразделения DigitalPoland, и оно является частью общей Группы Компаний Vessel of Traffic, занимается оказанием сопровождения работ ведущих специалистов по контекстной и медийной рекламе.
Мы ищем сотрудников, которые не будут общаться с клиентами, но будут делать большую часть работ, связанных с ведением рекламных кабинетов.
Наша система обучения и структура подразделения позволяет внедрять даже сотрудников без опыта Быстро, Качественно и с Минимальными Финансовыми Затратами для Нас.
Приглашаем Вас рассмотреть Наши вакансии, актуальные на данный момент. Мы активно ищем сотрудников для постоянной работы в команде.
- $3Редактирование и Корректура9 заявокЗакрыт5 лет назад
- $3
Требуется за 4 часа дать 10 вакансий и отвечать кандидатам по скрипту. При отсутствии откликов по одной из вакансий требуется сообщить мне об этом и указать какая вакансия малопопулярна. В ответ я вам выдаю новый текст ...Подбор персонала (HR)11 заявокЗакрыт5 лет назад