Cервис по проведению маркетинговых мероприятий и размещению рекламы в Сети Интернет

Наша Группа Компаний Vessel of Traffic сотрудничает по всему Миру напрямую с фабриками и заводами, с дилерами и дистрибьюторами, а также Нашими партнерами являются поставщики товаров и услуг из более чем 200 стран.

Мы оказываем сервис по проведению маркетинговых мероприятий и размещению рекламы в Сети Интернет. И у нас более 1000 заказчиков на данном этапе.

Наше основное подразделения DigitalPoland, и оно является частью общей Группы Компаний Vessel of Traffic, занимается оказанием сопровождения работ ведущих специалистов по контекстной и медийной рекламе.

Мы ищем сотрудников, которые не будут общаться с клиентами, но будут делать большую часть работ, связанных с ведением рекламных кабинетов.

Наша система обучения и структура подразделения позволяет внедрять даже сотрудников без опыта Быстро, Качественно и с Минимальными Финансовыми Затратами для Нас.

Приглашаем Вас рассмотреть Наши вакансии, актуальные на данный момент. Мы активно ищем сотрудников для постоянной работы в команде.