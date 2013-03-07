Яковенко Виталий Анатольевич
Возраст: 35 лет
Семейное положение : женат,есть дочь
Контактная информация: Адрес: Харьковская обл.,п.Краснокутск
тел. 0677036162
E-mail: [email protected]
Цель: Устроится на интересную работу с достойной оплатой и перспективой
Образование: среднее техническое (инженер-электрик)
Дополнительные навыки
и интересы: Зарегистрирован в семи букмекерских конторах более восьми лет,уделяю около 4-6 часов в день поиску в интернете спортивных событий,информации,счета,результатов онлайн.Имею доступ на многие спортивные сайты и ресурсы,с том числе и англоязычные.Английский-средний уровень.
Личные качества: Ответственный,легко обучаемый,спорт-моя жизнь!