Яковенко Виталий Анатольевич

Возраст: 35 лет

Семейное положение : женат,есть дочь

Контактная информация: Адрес: Харьковская обл.,п.Краснокутск

тел. 0677036162

E-mail: [email protected]

Цель: Устроится на интересную работу с достойной оплатой и перспективой

Образование: среднее техническое (инженер-электрик)

Дополнительные навыки

и интересы: Зарегистрирован в семи букмекерских конторах более восьми лет,уделяю около 4-6 часов в день поиску в интернете спортивных событий,информации,счета,результатов онлайн.Имею доступ на многие спортивные сайты и ресурсы,с том числе и англоязычные.Английский-средний уровень.

Личные качества: Ответственный,легко обучаемый,спорт-моя жизнь!