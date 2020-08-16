Vetrovoy

Андрей Vetrovoy

 
23 годаРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Добро пожаловать на страницу фронт-энд разработчика.

Заказывая верстку у меня — вы платите за качество. Особое внимание уделяется грамотности и логичности кода, что в дальнейшем не вызовет трудности у программистов.

Технические детали:

  • HTML5, CSS3;
  • JavaScript, ES6+, Vanilla / jQuery / Vue.js;
  • SCSS/SASS, Pug (Jade), Gulp / Webpack, SVG sprite, imagemin (+WebP), cleanCSS, uglify и др.;
  • Кроссбраузерность: Edge, Chrome, FF, Opera, Safari, Yandex и др.;
  • Аккуратный и продуманный ручной код;
  • Тестирование верстки;
  • Бесплатная дальнейшая поддержка;
  • Только чистая html верстка, без интеграции в движки;
  • Занимаюсь доработкой существующих сайтов ;
5 фактов о работе со мной:
  • Нулевая предоплата на проекты до 25 000 ₽
  • Всегда на связи с заказчиком (> 8 часов вдень)
  • Адекватная оценка стоимости проекта
  • Уникальный и адаптивный дизайн сайтов
  • Использую только современные решения для сайтов

    • JavascriptДизайн сайтаHTMLjQuery