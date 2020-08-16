Добро пожаловать на страницу фронт-энд разработчика.

Заказывая верстку у меня — вы платите за качество. Особое внимание уделяется грамотности и логичности кода, что в дальнейшем не вызовет трудности у программистов.

Технические детали:

HTML5, CSS3;

JavaScript, ES6+, Vanilla / jQuery / Vue.js;

SCSS/SASS, Pug (Jade), Gulp / Webpack, SVG sprite, imagemin (+WebP), cleanCSS, uglify и др.;

Кроссбраузерность: Edge, Chrome, FF, Opera, Safari, Yandex и др.;

Аккуратный и продуманный ручной код;

Тестирование верстки;

Бесплатная дальнейшая поддержка;

Только чистая html верстка, без интеграции в движки;

Занимаюсь доработкой существующих сайтов ;

Нулевая предоплата на проекты до 25 000 ₽

Всегда на связи с заказчиком (> 8 часов вдень)

Адекватная оценка стоимости проекта

Уникальный и адаптивный дизайн сайтов

Использую только современные решения для сайтов