Добро пожаловать на страницу фронт-энд разработчика.
Заказывая верстку у меня — вы платите за качество. Особое внимание уделяется грамотности и логичности кода, что в дальнейшем не вызовет трудности у программистов.
Технические детали:
- HTML5, CSS3;
- JavaScript, ES6+, Vanilla / jQuery / Vue.js;
- SCSS/SASS, Pug (Jade), Gulp / Webpack, SVG sprite, imagemin (+WebP), cleanCSS, uglify и др.;
- Кроссбраузерность: Edge, Chrome, FF, Opera, Safari, Yandex и др.;
- Аккуратный и продуманный ручной код;
- Тестирование верстки;
- Бесплатная дальнейшая поддержка;
- Только чистая html верстка, без интеграции в движки;
- Занимаюсь доработкой существующих сайтов ;
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