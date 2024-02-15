VhOTTT

Нейрослав Горячий VhOTTT

 
25 лет
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Фрилансер

Талантливый веб-разработчик с опытом в создании современных и эффективных веб-сайтов.

Навыки веб-дизайна:

  1. Владение программами дизайна, такими как Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Sketch.

  2. Создание уникального и функционального веб-дизайна, учитывая современные тенденции и требования пользователей.

  3. Умение работать с пользовательским интерфейсом (UI) и пользовательским опытом (UX) для создания удобного пользовательского интерфейса.

  4. Глубокое понимание цветовой гаммы, типографики и композиции для создания привлекательного дизайна.

  5. Умение создавать адаптивный дизайн, который будет хорошо выглядеть на различных устройствах.

Навыки веб-разработки:

  1. Владение языками программирования HTML, CSS и JavaScript для создания интерактивных и адаптивных веб-сайтов.

  2. Умение работы с фреймворками для веб-разработки, такими как Bootstrap или Foundation.

  3. Опыт работы с системами управления контентом (CMS), такими как WordPress или Joomla.

  4. Знание основных принципов разработки веб-приложений, таких как работа с базами данных и серверными технологиями (например, PHP, Ruby on Rails).

  5. Умение тестировать и оптимизировать веб-сайты для обеспечения лучшей производительности и доступности.

Другие связанные области:

  1. Знание основ SEO (оптимизация для поисковых систем) для создания веб-сайтов, которые будут хорошо ранжированы в поисковой выдаче.

  2. Умение работать с графическими редакторами, такими как Adobe Photoshop или GIMP, для создания и редактирования графических элементов для веб-сайтов.

  3. Опыт работы с аналитическими инструментами, такими как Google Analytics, для отслеживания и анализа производительности веб-сайтов.

  4. Понимание принципов мобильной разработки и оптимизации для создания мобильных версий веб-сайтов или мобильных приложений.

  5. Умение работать с различными CMS (системами управления контентом), такими как Drupal или Magento, для создания и управления веб-сайтами.

Образование и сертификаты:

  1. Диплом или сертификат по веб-дизайну или веб-разработке

  2. Сертификаты от профессиональных организаций, таких как Adobe Certified Expert (ACE) или Certified UX Professional (CPUX)

  3. Образовательные курсы по HTML, CSS, JavaScript, PHP и другим языкам программирования

  4. Курсы по UI/UX дизайну и созданию интерактивных пользовательских интерфейсов

  5. Сертификаты о завершении обучения веб-разработке с использованием конкретных фреймворков или CMS.

  6. Участие в семинарах и конференциях веб-дизайна и веб-разработки для повышения квалификации и получения актуальных знаний.