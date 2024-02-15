Фрилансер

Талантливый веб-разработчик с опытом в создании современных и эффективных веб-сайтов.

Навыки веб-дизайна:

Умение создавать адаптивный дизайн, который будет хорошо выглядеть на различных устройствах.

Глубокое понимание цветовой гаммы, типографики и композиции для создания привлекательного дизайна.

Умение работать с пользовательским интерфейсом (UI) и пользовательским опытом (UX) для создания удобного пользовательского интерфейса.

Создание уникального и функционального веб-дизайна, учитывая современные тенденции и требования пользователей.

Навыки веб-разработки:

Умение тестировать и оптимизировать веб-сайты для обеспечения лучшей производительности и доступности.

Знание основных принципов разработки веб-приложений, таких как работа с базами данных и серверными технологиями (например, PHP, Ruby on Rails).

Опыт работы с системами управления контентом (CMS), такими как WordPress или Joomla.

Умение работы с фреймворками для веб-разработки, такими как Bootstrap или Foundation.

Владение языками программирования HTML, CSS и JavaScript для создания интерактивных и адаптивных веб-сайтов.

Другие связанные области:

Знание основ SEO (оптимизация для поисковых систем) для создания веб-сайтов, которые будут хорошо ранжированы в поисковой выдаче.

Умение работать с графическими редакторами, такими как Adobe Photoshop или GIMP, для создания и редактирования графических элементов для веб-сайтов.

Опыт работы с аналитическими инструментами, такими как Google Analytics, для отслеживания и анализа производительности веб-сайтов.

Понимание принципов мобильной разработки и оптимизации для создания мобильных версий веб-сайтов или мобильных приложений.