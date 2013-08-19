ViKKo-Vi

Виктория ViKKo-Vi

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

krolik-world
Николай 
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$240
10 баллов
12 лет назад
Наполнение сайта по строительству домов из бруса
Работа сделана качественно
motos
44 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Рерайт на тему "Кондиционеры"
Написание статей
Все сделано вовремя и качественно. Рекомендую. Готов продолжить сотрудничество дальше.
Юрий, благодарю за сотрудничество. Заказчик отличный! Задачи были поставлены четко, оплата была тоже вовремя. Было приятно работать.
Ответный отзыв
Betelgaze
64 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$2
10 баллов
12 лет назад
2 статьи про букеты
Спасибо за качественную работу и вовремя сделанную!
Betelgaze
64 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Статьи о дубленках
Отличная работа, в срок и с пониманием. Спасибо!
Спасибо большое за работу. Хороший заказчик, рекомендую. Оплата поступила в срок без задержек.
Ответный отзыв