Отзывы заказчиков
$240
10 баллов
12 лет назад
Работа сделана качественно
$1
10 баллов
12 лет назад
Написание статей
Все сделано вовремя и качественно. Рекомендую. Готов продолжить сотрудничество дальше.
Ответный отзыв
Юрий, благодарю за сотрудничество. Заказчик отличный! Задачи были поставлены четко, оплата была тоже вовремя. Было приятно работать.
$2
10 баллов
12 лет назад
Спасибо за качественную работу и вовремя сделанную!
$1
10 баллов
12 лет назад
Отличная работа, в срок и с пониманием. Спасибо!
Ответный отзыв
Спасибо большое за работу. Хороший заказчик, рекомендую. Оплата поступила в срок без задержек.