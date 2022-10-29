Vicky_11_

Віка Козько Vicky_11_

 
24 года
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Копірайтер, рерайтер

Із задоволенням Вам допоможу!

Пишу тексти, пости, прозу, привітання, займаюся рерайтом.

Пройшла курси із SEO-копірайтигу, тому можу писати тексти, які продають та SEO-тексти.

Звертайтеся!

Портфолио

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Продающие тексты
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#966
Рерайтинг
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#1379
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#1495
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#6559