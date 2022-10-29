Копірайтер, рерайтер
Із задоволенням Вам допоможу!
Пишу тексти, пости, прозу, привітання, займаюся рерайтом.
Пройшла курси із SEO-копірайтигу, тому можу писати тексти, які продають та SEO-тексти.
Звертайтеся!
Портфолио
- Секрет успіху33 просмотра
- Пошиття одягу на замовлення (послуга)29 просмотров
- Выбор косметики28 просмотров
- Осінь - дежавю40 просмотров
- Осіння туманність30 просмотров
- Літо на смак29 просмотров
- Літній ранок32 просмотра
- Весна32 просмотра
- Весна, яку чекають33 просмотра
- Атмосфера літа27 просмотров
- Як не вигоріти, коли твоя робота дистанційна23 просмотра
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