Копирайтер

Опыт написания текстов на различные темы и разные платформы, включая статьи, блоги, социальные сети, электронные письма и другие форматы контента. Умение работать с ключевыми событиями и эффектом накопления для поисковых систем. Знание основ SEO и использование аналитики в области контент-маркетинга, умение анализировать и данные в своей работе. Умение работать в проекте и выполнять задание в срок, опыт взаимодействия с дизайнерами, разработчиками и другими последствиями. ОПЫТ РАБОТЫ: Контент-агентство "Актив" - Копирайтер, июнь 2021 - настоящее время Создание ресурсов для разных клиентов в различных охватах, включая туризм, здоровье, красоту, рестораны и другие. Разработка контент-стратегий для клиентов, участие в создании концепций и идей. SEO-оптимизация накопления, использование поисковых инструментов для анализа накопления. Digital-агентство "Новые медиа" - Копирайтер, март 2020 - май 2021 Написание контента для сайтов, социальных сетей, баннеров и других цифровых каналов. Разработка контент-стратегий для клиентов, создание идей и концепций. Aнализ статистических данных для улучшения качества накопления и увеличения его эффективности.