Веб-дизайн, сайты на Tilda "под ключ", презентации
Привет!
Меня зовут Виктор и я дизайнер.
Упакую ваши идеи в прибыльные:
• Сайты на Тильда
• Презентации для бизнеса
• Гайды и чек-листы
Я делаю дизайн-макеты под верстку в Figma, сайты "под ключ" в Tilda (с настройкой форм, SEO, CRM и многое другое), презентации в PowerPoint и Figma.
Пишите, буду рад пообщаться и рассмотреть ваш проект!
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Портфолио
- Презентация для компании Grundfos37 просмотров
- Дизайн сайта для интернет-магазина Reserved41 просмотр
- Презентация "Искусственный интеллект"49 просмотров
- Презентация для S7 "Машинное обучение и Big Data"45 просмотров
- Landing page | Курсы английского языка47 просмотров
- Презентация "Промышленная видеоаналитика"20 просмотров