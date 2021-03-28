Веб-дизайн, сайты на Tilda "под ключ", презентации

Привет!

Меня зовут Виктор и я дизайнер.

Упакую ваши идеи в прибыльные:

• Сайты на Тильда

• Презентации для бизнеса

• Гайды и чек-листы

Я делаю дизайн-макеты под верстку в Figma, сайты "под ключ" в Tilda (с настройкой форм, SEO, CRM и многое другое), презентации в PowerPoint и Figma.

Пишите, буду рад пообщаться и рассмотреть ваш проект!