Victor_Smirnov

Виктор Victor_Smirnov

 
35 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Уважаемые заказчики, всегда рад сотрудничеству с Вами.

Я серьезно и с ответственностью отношусь к каждому заказу.

Какую выгоду получите вы, выбрав меня исполнителем:

качественный материал без ошибок и воды.

Выполненный в срок заказ. Стараюсь всегда сдать работу раньше

оговоренного срока, на моей практике ни разу не было просроченных

заказов.

Я всегда на связи.