Victor_manco

ПРИВІТ

Я веб-дизайнер , митець та фрилансер . Маю освіту дизайнера. Досконально знаю Adobe Illustrator та Adobe Photoshop. Надзвичайно люблю творити та створювати . Завжди радий попрацювати над креативними задумками та з максимальною точністю виконати ваш задум .

В роботі маю ряд принцепів :

1 Завжди на зв'язку

2 Бережу ваш час на всіх етапах роботи .

3 Правки по ходу роботи .

4 Гарантую задовільний результат ,тому що дорожу своєю репутацією .

5 Повне дотримання сроків .

Працюю в програмі "Adobe Illustrator, Adobe Photoshop ".

- Створення логотипів,дизнайнів,ілюстрацій .