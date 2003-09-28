Victor_manco

ПРИВІТ
Я веб-дизайнер , митець та фрилансер . Маю освіту дизайнера. Досконально знаю Adobe Illustrator та Adobe Photoshop. Надзвичайно люблю творити та створювати . Завжди радий попрацювати над креативними задумками та з максимальною точністю виконати ваш задум .
В роботі маю ряд принцепів :
1 Завжди на зв'язку
2 Бережу ваш час на всіх етапах роботи .
3 Правки по ходу роботи .
4 Гарантую задовільний результат ,тому що дорожу своєю репутацією .
5 Повне дотримання сроків .
Працюю в програмі "Adobe Illustrator, Adobe Photoshop ".
- Створення логотипів,дизнайнів,ілюстрацій .