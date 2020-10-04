Victorsalimanov

Виктор Victorsalimanov

 
31 год
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Занимаюсь съёмкой и монтажём роликов для you-tube,instagram и других интернет платформ . Буду рад сотрудничеству!
  • Образование ВГИК 2016-2020
  • Навыки:режиссёр-постановщик, режиссёр монтажа,оператор.
  • Опыт видепроизводства: 6 лет
  • Беру индивидуальные заказы,а также, в зависимости от сложности проекта, есть возможность подключить специалистов из своей команды.
  • Продакшн : http://radiusfilmgroup.tilda.ws/ 
  • Контакты:   [email protected]  т +7-905-545-69-43 whats app,telegram