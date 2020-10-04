Занимаюсь съёмкой и монтажём роликов для you-tube,instagram и других интернет платформ . Буду рад сотрудничеству!
- Образование ВГИК 2016-2020
- Навыки:режиссёр-постановщик, режиссёр монтажа,оператор.
- Опыт видепроизводства: 6 лет
- Беру индивидуальные заказы,а также, в зависимости от сложности проекта, есть возможность подключить специалистов из своей команды.
- Продакшн : http://radiusfilmgroup.tilda.ws/
- Контакты: [email protected] т +7-905-545-69-43 whats app,telegram
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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