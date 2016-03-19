Иллюстратор, художник

Я работаю над созданием логотипов, визиток и подобной печатной продукции, версткой статей, работаю над созданием портретов, концепт-артов, иллюстраций

— все личные пожелания обсуждаются отдельно;

— с каждым проектом работаю индивидуально;

— к выполнению каждого полученного проекта подхожу с ответственностью;

— всегда гарантирую строгое соблюдение сроков и высокое качество работы;

— я работаю только с растровыми изображениями.