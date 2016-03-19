Иллюстратор, художник
Я работаю над созданием логотипов, визиток и подобной печатной продукции, версткой статей, работаю над созданием портретов, концепт-артов, иллюстраций
— все личные пожелания обсуждаются отдельно;
— с каждым проектом работаю индивидуально;
— к выполнению каждого полученного проекта подхожу с ответственностью;
— всегда гарантирую строгое соблюдение сроков и высокое качество работы;
— я работаю только с растровыми изображениями.
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Портфолио
- Логотип "магия графики"275 просмотров
- Создание сайта167 просмотров
- Концепт-арт "девушка с мечом"3217 просмотров
- Портрет, выполненный по фото214 просмотров
- Портрет девушки в стиле фэнтези294 просмотра
- Эскиз для футболки208 просмотров
- Логотип HABIBIB CLUB181 просмотр
- Концепт-арт "Кощей"1325 просмотров
- Концепт-арт "Ведьма"407 просмотров
- Концепт-арт "Дракон и девушка"331 просмотр
- Название журнала142 просмотра
- Концепт-арт "Ведьма"260 просмотров