СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
ДИЗАЙН СОЦСЕТЕЙ
-СОЗДАНИЕ ЛОГОТИПА/УПОР НА БРЕНД
-СОСТАВЛЕНИЕ КОНТЕНТ-ПЛАНА , наполнение аккаунта полезной информацией,ее подбор
-ОФОРМЛЕНИЕ ЕДИНОГО ШРИФТА /ПРЕСЕТА для версток /фотографий
-ОФОРМЛЕНИЕ ИСТОРИЙ в определенной стилистике , чтобы поднимать охваты и вовлекать клиентов каждый день.
- РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ через паблики, блогеров, внутреннюю рекламу, взаимные пиары для привлечения новых покупателей, PR,продвижение (посты или истории по согласованию,оплата отдельная )
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-Выставление постов по графику
- Выставление историй параллельно с постами (3 раза в день)
- WEB ДИЗАЙН
-Разработка стилистики сайта
-Наполнение информацией
-Оформление текста
-Запуск сайта/продвижение (цена зависит от количества версток и информации,рекламы )
-Персональное брендирование
- ЛОГОТИПЫ/ПРЕЗЕНТАЦИИ/ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ/ВИЗИТКИ
-Подбор и оформление шрифта /наполнение информацией (печатная продукция )
-Создание единой авторской стилистики в разных вариантах (стили/цветовая гамма)
-Создание обложки /шапки
БАННЕРЫ / РЕКЛАМА ПРОДУКЦИИ / БРЕНДА
-Подбор авторского стиля/цветовой гаммы
- Запуск рекламы,персональное продвижение
Связь : WhatsApp 8-968-358-04-62