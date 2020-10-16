Victra

Виктория Victra

 
29 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Графический дизайн : фирменный стиль,инстаграм и другие соцсети,web-дизайн,логотип,баннера,афиши,шапки профиля,визитки,печатная продукция

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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

  • ДИЗАЙН СОЦСЕТЕЙ

-СОСТАВЛЕНИЕ  ПЕРСОНАЛЬНОЙ СТИЛИСТИКИ ВИЗУАЛА с вашими предпочтениями  , цепляющую шапку с правильными и актуальными историями каждый день для увеличения покупателей

-СОЗДАНИЕ ЛОГОТИПА/УПОР НА БРЕНД

-СОСТАВЛЕНИЕ КОНТЕНТ-ПЛАНА , наполнение аккаунта полезной информацией,ее подбор

-ОФОРМЛЕНИЕ ЕДИНОГО ШРИФТА /ПРЕСЕТА для версток /фотографий

-ОФОРМЛЕНИЕ ИСТОРИЙ в определенной стилистике , чтобы поднимать охваты и вовлекать клиентов каждый день.

- РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ через паблики, блогеров, внутреннюю рекламу, взаимные пиары для привлечения новых покупателей, PR,продвижение (посты или истории по согласованию,оплата отдельная  )

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-Выставление постов по графику 

- Выставление историй параллельно с постами (3 раза в день)

  • WEB ДИЗАЙН
-Мобильная/компьютерная/планшетная версия дизайна

-Разработка стилистики сайта

-Наполнение информацией

-Оформление текста

-Запуск сайта/продвижение (цена зависит от количества версток и информации,рекламы )

  • ﻿ЛОГОТИПЫ/ПРЕЗЕНТАЦИИ/ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ/ВИЗИТКИ

-Персональное брендирование

-Подбор и оформление шрифта /наполнение информацией (печатная продукция )

-Создание единой авторской  стилистики в разных вариантах (стили/цветовая гамма)

-Создание обложки /шапки 

  • ﻿БАННЕРЫ / РЕКЛАМА ПРОДУКЦИИ / БРЕНДА

- Разработка единой авторской стилистики для баннера

-Подбор авторского стиля/цветовой гаммы 

- Запуск рекламы,персональное продвижение 

Связь : WhatsApp 8-968-358-04-62