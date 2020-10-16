Графический дизайн : фирменный стиль,инстаграм и другие соцсети,web-дизайн,логотип,баннера,афиши,шапки профиля,визитки,печатная продукция

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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

ДИЗАЙН СОЦСЕТЕЙ

-СОСТАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОЙ СТИЛИСТИКИ ВИЗУАЛА с вашими предпочтениями , цепляющую шапку с правильными и актуальными историями каждый день для увеличения покупателей

-СОЗДАНИЕ ЛОГОТИПА/УПОР НА БРЕНД

-СОСТАВЛЕНИЕ КОНТЕНТ-ПЛАНА , наполнение аккаунта полезной информацией,ее подбор

-ОФОРМЛЕНИЕ ЕДИНОГО ШРИФТА /ПРЕСЕТА для версток /фотографий

-ОФОРМЛЕНИЕ ИСТОРИЙ в определенной стилистике , чтобы поднимать охваты и вовлекать клиентов каждый день.

- РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ через паблики, блогеров, внутреннюю рекламу, взаимные пиары для привлечения новых покупателей, PR,продвижение (посты или истории по согласованию,оплата отдельная )

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-Выставление постов по графику

- Выставление историй параллельно с постами (3 раза в день)

WEB ДИЗАЙН

-Мобильная/компьютерная/планшетная версия дизайна

-Разработка стилистики сайта

-Наполнение информацией

-Оформление текста

-Запуск сайта/продвижение (цена зависит от количества версток и информации,рекламы )

﻿ЛОГОТИПЫ/ПРЕЗЕНТАЦИИ/ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ/ВИЗИТКИ

-Персональное брендирование

-Подбор и оформление шрифта /наполнение информацией (печатная продукция )

-Создание единой авторской стилистики в разных вариантах (стили/цветовая гамма)

-Создание обложки /шапки

﻿БАННЕРЫ / РЕКЛАМА ПРОДУКЦИИ / БРЕНДА

- Разработка единой авторской стилистики для баннера

-Подбор авторского стиля/цветовой гаммы

- Запуск рекламы,персональное продвижение