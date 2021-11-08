Вам нужен видео ролик. Пишите.

Здравствуйте. Сделаю видео презентацию, ролик из Ваших фото-, видео-, текстовых материалов или подберу на интересующую тему для семьи, предприятия к любому событию, рекламе или просто так. Добавлю эффекты, звук, титры (текст). Мои сайты: https://zarabotaem-vmeste.ru/