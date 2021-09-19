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Ирина
Videomontaj9
Videomontaj9
52 года
Россия
/
Красноярск
2 года на
фриланс
-бирже
Была
2 года назад
Создание видеороликов
Создание видеороликов (реклама, поздравление, фотоальбом и пр.)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Создание продающих видеороликов
39 просмотров
Создание ярких видеороликов
42 просмотра
Создание продающих видеороликов
61 просмотр
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