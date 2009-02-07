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Отзывы заказчиков
$140
10 баллов
15 лет назад
Проффесионал с большой буквы! При необходимости, всегда поможет и обьяснит все тонкости. Четко соблюдает сроки. Сделал гораздо больше, чем просили. Спасибо Максим за потрясающее сотрудничество! 100 баллов из 10! Когда потребуется, буду обращаться только к Максиму.