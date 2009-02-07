Vijener

Максим Кириенко Vijener

 
37 летРоссия/Ростов-на-Дону
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Скрипты, кодинг, валидная верстка, дизайн, сео
Портфолио
Отзывы заказчиков
Gal4onok_sc
Галина 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
$140
10 баллов
15 лет назад
Под ключ. С готовым дизайном
Проффесионал с большой буквы! При необходимости, всегда поможет и обьяснит все тонкости. Четко соблюдает сроки. Сделал гораздо больше, чем просили. Спасибо Максим за потрясающее сотрудничество! 100 баллов из 10! Когда потребуется, буду обращаться только к Максиму.