Меня зовут Виктория, и я уже более трех лет работаю копирайтером. Пишу разные тексты: рекламные, информационные, описания товаров и категорий. Параллельно работаю на новостном портале и в женском онлайн-журнале.
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
7 лет назад
Очень ответственный исполнитель! Рекомендую!
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Задание понятное, выплата по факту проверки, в соответствии с ценой, заявленной в объявлении. Никаких неприятных сюрпризов и подводных камней. Рекомендую.
$25
10 баллов
8 лет назад
Все было сделанно красиво, по ТЗ, без ошибок. Рекомендую
Ответный отзыв
Заказчик дал четкое ТЗ, оперативно проверил и оплатил выполненный заказ. Спасибо за сотрудничество!
Копирайтинг
2 отзыва
$0.75/час
от $1от 12 часов
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