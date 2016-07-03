VikBo

Богомаз VikBo

 
28 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

Меня зовут Виктория, и я уже более трех лет работаю копирайтером. Пишу разные тексты: рекламные, информационные, описания товаров и категорий. Параллельно работаю на новостном портале и в женском онлайн-журнале. 

Отзывы заказчиков
26angela26
Анжела 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Написать 4 текста для разделов
Очень ответственный исполнитель! Рекомендую!
Хороший заказчик. Задание понятное, выплата по факту проверки, в соответствии с ценой, заявленной в объявлении. Никаких неприятных сюрпризов и подводных камней. Рекомендую.
Ответный отзыв
maxifast
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Написать 17 СЕО статей по вязанию или пряже
Все было сделанно красиво, по ТЗ, без ошибок. Рекомендую
Заказчик дал четкое ТЗ, оперативно проверил и оплатил выполненный заказ. Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
Копирайтинг
2 отзыва
$0.75/час
от $1от 12 часов
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