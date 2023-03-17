Коротко обо мне
Я сертифицированный UX/UI дизайнер с опытом работы более 5-ти лет, из них 4 года работала в IT компаниях. В данный момент хочу развиваться как фрилансер и буду рада, если вы выберите меня для создания дизайна веб-сайта или приложения.
Перед началом создания дизайна всегда провожу анализ конкурентов и целевой аудитории вашего бизнеса. Это поможет узнать пользователей и избежать ошибок конкурентов.
-Всегда ответственно отношусь к поставленным задачам
-Работа с техническим заданием и без него
-Понимание современных трендов в веб- и мобильном дизайне
-Креативный подход, аккуратный и чистый макет, четкое соблюдение сроков
- Бесплатные правки
-Макеты в Figma.
Что я могу вам предложить
Дизайн с нуля или редизайн уже существующего интерфейса:
- Лендинг
- Корпоративный сайт
- Интернет-магазин
- Сайт-визитка
- Сайт-услуг
- Личный кабинет
- Веб-приложение
- Мобильное приложение под IOS и Android
- Прототип до начала дизайна
- Адаптивный дизайн под планшет и мобильные устройства
- Доработка ,внесение правок в существующий интерфейс/блоки
Связь со мной
Всегда рада ответить на интересующие вопросы и дать консультацию!
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