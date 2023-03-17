VikaFedko

Виктория VikaFedko

 
24 года
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Привет, друзья! Я создам для вас продающий и современный дизайн веб-сайта, приложения (веб и мобильное)

Коротко обо мне

Я сертифицированный UX/UI дизайнер с опытом работы более 5-ти лет, из них 4 года работала в IT компаниях. В данный момент хочу развиваться как фрилансер и буду рада, если вы выберите меня для создания дизайна веб-сайта или приложения.

Перед началом создания дизайна всегда провожу анализ конкурентов и целевой аудитории вашего бизнеса. Это поможет узнать пользователей и избежать ошибок конкурентов.

-Всегда ответственно отношусь к поставленным задачам

-Работа с техническим заданием и без него

-Понимание современных трендов в веб- и мобильном дизайне

-Креативный подход, аккуратный и чистый макет, четкое соблюдение сроков

- Бесплатные правки

-Макеты в Figma.

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Что я могу вам предложить

Дизайн с нуля или редизайн уже существующего интерфейса:

  • Лендинг
  • Корпоративный сайт
  • Интернет-магазин
  • Сайт-визитка
  • Сайт-услуг
  • Личный кабинет
  • Веб-приложение
  • Мобильное приложение под IOS и Android
  • Прототип до начала дизайна
  • Адаптивный дизайн под планшет и мобильные устройства
  • Доработка ,внесение правок в существующий интерфейс/блоки

Связь со мной

Всегда рада ответить на интересующие вопросы и дать консультацию!

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