Привет, друзья! Я создам для вас продающий и современный дизайн веб-сайта, приложения (веб и мобильное)

Коротко обо мне

Я сертифицированный UX/UI дизайнер с опытом работы более 5-ти лет, из них 4 года работала в IT компаниях. В данный момент хочу развиваться как фрилансер и буду рада, если вы выберите меня для создания дизайна веб-сайта или приложения.

Перед началом создания дизайна всегда провожу анализ конкурентов и целевой аудитории вашего бизнеса. Это поможет узнать пользователей и избежать ошибок конкурентов.

-Всегда ответственно отношусь к поставленным задачам

-Работа с техническим заданием и без него

-Понимание современных трендов в веб- и мобильном дизайне

-Креативный подход, аккуратный и чистый макет, четкое соблюдение сроков

- Бесплатные правки

-Макеты в Figma.

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Что я могу вам предложить

Дизайн с нуля или редизайн уже существующего интерфейса:

Лендинг

Корпоративный сайт

Интернет-магазин

Сайт-визитка

Сайт-услуг

Личный кабинет

Веб-приложение

Мобильное приложение под IOS и Android

Прототип до начала дизайна

Адаптивный дизайн под планшет и мобильные устройства

Доработка ,внесение правок в существующий интерфейс/блоки

Связь со мной

Всегда рада ответить на интересующие вопросы и дать консультацию!

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