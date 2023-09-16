VikaSMM

Вікторія VikaSMM

 
24 года
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Досвід 2 роки.

Люблю комплексний підхід.

Основні проєкти в

- Instagram

- Facebook

- TikTok

Мої послуги

1. Оформлення соціальних мереж ( профіль "під ключ")

2.Ведення соціальних мереж 

- створення контент плану

- створення сітки профілю

- написання текстів

- візуальне оформлення дописів та історій

- публікація за таймінгом

- підбір хештегів та гео. локацій

3. Реклама в соціальних мережах 

- підбір рекламних цілей

- створення рекламних креативів 

- створення рекламних текстів

- підбір аудиторій

- налаштування та тестування 

- оптимізація рекламних кампаній

- масштабування

4. Підключення чат боту та налаштування воронки 

- FB

- Instagram

- Telegram

Всі ваші пропозиції залюбки розгляну, додаткова робота чи часткова обговорюється.

Портфолио