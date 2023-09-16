Досвід 2 роки.
Люблю комплексний підхід.
Основні проєкти в
- TikTok
Мої послуги
1. Оформлення соціальних мереж ( профіль "під ключ")
2.Ведення соціальних мереж
- створення контент плану
- створення сітки профілю
- написання текстів
- візуальне оформлення дописів та історій
- публікація за таймінгом
- підбір хештегів та гео. локацій
3. Реклама в соціальних мережах
- підбір рекламних цілей
- створення рекламних креативів
- створення рекламних текстів
- підбір аудиторій
- налаштування та тестування
- оптимізація рекламних кампаній
- масштабування
4. Підключення чат боту та налаштування воронки
- FB
- Telegram
Всі ваші пропозиції залюбки розгляну, додаткова робота чи часткова обговорюється.
Портфолио
- Реклама додатку2 просмотра
- Ведення профілю англійською1 просмотр
- Ведення профілю англійськоюнет просмотров