Веб-дизайн, рерайт, копирайт, транскрибация

Сделаю красивый дизайн сайта, предпочтительно лендинг педж, но могу и обычный.

Есть опыт работы в написании разного рода грамотных текстов с высокой уникальность, выше 90%, чаще 100%. Быстро и качественно могу сделаю транскрибацию аудиозаписи, видеозаписи и изображения