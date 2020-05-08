VikaShmelewa

Виктория VikaShmelewa

 
25 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Веб-дизайн, рерайт, копирайт, транскрибация

Сделаю красивый дизайн сайта, предпочтительно лендинг педж, но могу и обычный. 

Есть опыт работы в написании разного рода грамотных текстов с высокой уникальность, выше 90%, чаще 100%. Быстро и качественно могу сделаю транскрибацию аудиозаписи, видеозаписи и изображения

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Отзывы заказчиков

Stovtoroj
Линат 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Дизайн лендинга
Figma
Виктория хороший дизайнер, всегда была на связи и предлагала отличные решения. Спасибо за помощь! Рекомендую!
Добрый день. Очень хороший заказчик, четко ставит задачу. Благодаря тому, что опытный верстальщик помогает подготовить макет к верстке. Рекомендую
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