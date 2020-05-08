Веб-дизайн, рерайт, копирайт, транскрибация
Сделаю красивый дизайн сайта, предпочтительно лендинг педж, но могу и обычный.
Есть опыт работы в написании разного рода грамотных текстов с высокой уникальность, выше 90%, чаще 100%. Быстро и качественно могу сделаю транскрибацию аудиозаписи, видеозаписи и изображения
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Портфолио
- Дизайн строителей97 просмотров
- Веб-дизайн180 просмотров
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- Рерайтинг с уникальностью 100%120 просмотров
- Веб дизайн школы английского157 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
5 лет назад
Figma
Виктория хороший дизайнер, всегда была на связи и предлагала отличные решения. Спасибо за помощь! Рекомендую!
Ответный отзыв
Добрый день. Очень хороший заказчик, четко ставит задачу. Благодаря тому, что опытный верстальщик помогает подготовить макет к верстке. Рекомендую