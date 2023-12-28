Привет!
Меня зовут Вика и мне 26 лет! Я UX/UI-дизайнер сайтов и мобильных приложений. Все проекты выполняются в срок и отличаются высоким качеством. Умею работать в команде. Я всегда стремлюсь к развитию личного и карьерного потенциала, что в большей степени, и мотивирует меня постоянно совершенствовать свои навыки всевозможными способами.
По итогу выполненной работы, у вас будет дизайн-макет полностью подготовленный к передаче в разработку (верстке).
Все макеты сопровождаю UI Kit'ом. Работаю в Figma.
Работаю до полного согласования и утверждения макета. После сдачи проекта всегда на связи.
Мои контакты для связи:
Работаю без выходных
Telegram - https://t.me/viktoriasemashko
Whatsapp/Viber - +37533 6852516
Instagram - @v_semashko_
Почта - [email protected]
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