Предоставляю услуги UX/UI дизайнера

Привет!

Меня зовут Вика и мне 26 лет! Я UX/UI-дизайнер сайтов и мобильных приложений. Все проекты выполняются в срок и отличаются высоким качеством. Умею работать в команде. Я всегда стремлюсь к развитию личного и карьерного потенциала, что в большей степени, и мотивирует меня постоянно совершенствовать свои навыки всевозможными способами.

По итогу выполненной работы, у вас будет дизайн-макет полностью подготовленный к передаче в разработку (верстке).

Все макеты сопровождаю UI Kit'ом. Работаю в Figma.

Работаю до полного согласования и утверждения макета. После сдачи проекта всегда на связи.

Мои контакты для связи:

Работаю без выходных

Telegram - https://t.me/viktoriasemashko

Whatsapp/Viber - +37533 6852516

Instagram - @v_semashko_

Почта - [email protected]