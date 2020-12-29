Тексты, разработка обучения, презентации, ведение соц. сетей

Образование: Педагог-Психолог; Реклама.

Работа с текстами, фото, видео.

Разработка структуры обучения с нуля для ваших сотрудников;

Создание презентаций в PowerPoint в современном стиле;

Также занимаюсь ведением социальных сетей, сайтов.

Владею программами: Photoshop, Sony Vegas, Excel, PowerPoint, Word

Два последних года работала старшим специалистом по обучению в крупной Российской компании. Получила большой опыт в создании структур обучения, презентаций любых форматов, провела больше ста обучений для новых сотрудников и десятки тренингов для повышения квалификации.

Обращайтесь, работу выполняю в срок. Быстро адаптируюсь к новым задачам.