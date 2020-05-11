Vika_kramareva

Виктория Vika_kramareva

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
GRAPHIC DESIGN

Дизайн упаковки, этикетки

Создание логотипов

Подготовка файлов в печать

Дизайн внешней рекламы.

Разработка статических и анимированных креативов для таргетинговой рекламы

Обработка фотографий

Создание контент стратегии для Инстограмм профиля

Разработка фирменного стиля (айдентики), ребрендинг.

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Отзывы заказчиков

ilchekoff
Илья 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
2 года назад
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