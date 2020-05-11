GRAPHIC DESIGN
Дизайн упаковки, этикетки
Создание логотипов
Подготовка файлов в печать
Дизайн внешней рекламы.
Разработка статических и анимированных креативов для таргетинговой рекламы
Обработка фотографий
Создание контент стратегии для Инстограмм профиля
Разработка фирменного стиля (айдентики), ребрендинг.
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
2 года назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!