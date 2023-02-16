Viki323

Виктория Чуканова Viki323

 
28 летРоссия/Санкт-Петербург
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Инженер - аналитик

Опыт работы с сложными техническими системами более 5 лет.

Из готовых проектов:

  1. Несколько сайтов на html, CSs, php (куратор более 20 сайтов);

  2. Готовые аналитические чат - боты (Искусство автоматизации, Nike и тд) ;

  3. Разработанные и внедренные ПО для сбора данных по всей России на Posgresql, java;

  4. Сбор и описание документов по базам данных для администраторов бд, проектировщиков, инженеров по следующим критериям: erp-диаграмма бд от 25 до более 100 таблиц промышленных систем, описание названия таблиц, полей, ключей и связей, также описание таблиц связей вторичных ключей.

  5. Составление технических, постановочных заданий по бизнес-и системному анализу;

  6. Составление диаграмм сценариев процессов в uml, bpmn, idfefo01 для use case и user story;

  7. Обследование первой и последующей версий продукта, составление регламентов на системы.

PHPHTMLCSSJava