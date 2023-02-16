Опыт работы с сложными техническими системами более 5 лет.
Из готовых проектов:
Несколько сайтов на html, CSs, php (куратор более 20 сайтов);
Готовые аналитические чат - боты (Искусство автоматизации, Nike и тд) ;
Разработанные и внедренные ПО для сбора данных по всей России на Posgresql, java;
Сбор и описание документов по базам данных для администраторов бд, проектировщиков, инженеров по следующим критериям: erp-диаграмма бд от 25 до более 100 таблиц промышленных систем, описание названия таблиц, полей, ключей и связей, также описание таблиц связей вторичных ключей.
Составление технических, постановочных заданий по бизнес-и системному анализу;
Составление диаграмм сценариев процессов в uml, bpmn, idfefo01 для use case и user story;
Обследование первой и последующей версий продукта, составление регламентов на системы.