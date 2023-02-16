Инженер - аналитик

Опыт работы с сложными техническими системами более 5 лет.

Из готовых проектов:

Несколько сайтов на html, CSs, php (куратор более 20 сайтов);

Готовые аналитические чат - боты (Искусство автоматизации, Nike и тд) ;

Разработанные и внедренные ПО для сбора данных по всей России на Posgresql, java;

Сбор и описание документов по базам данных для администраторов бд, проектировщиков, инженеров по следующим критериям: erp-диаграмма бд от 25 до более 100 таблиц промышленных систем, описание названия таблиц, полей, ключей и связей, также описание таблиц связей вторичных ключей.

Составление технических, постановочных заданий по бизнес-и системному анализу;

Составление диаграмм сценариев процессов в uml, bpmn, idfefo01 для use case и user story;