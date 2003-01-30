Vikktory-qwer

Молодой фрилансер

Вика, 18 лет. Живу в Чите и работаю дистанционно на бирже фриланса. Имею опыт работы с заказчиками на других биржах. В основном работаю с заказами на транскрибацию и редактирование текста.

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Живу в России с детства и считаю, что я могу без труда воспринимать текст любой сложности на слух, так как являюсь носителем данного языка.

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Я знаю грамматику и пунктуацию русского языка в совершенстве. И до сих пор развиваюсь в этом направлении,изучая новые правила.

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Имею опыт работы в Microsoft Word. Смогу выполнять задания на данной платформе.

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Сейчас я изучаю платформы Corel и Photoshop. Для того чтобы в дальнейшем рассматривать работу с ними как стабильные источники дохода.

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Я обеспечиваю вам быстрое и качественное выполнение задания, при условии предоставления мне четкого ТЗ.

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Гарантия 30 дней

Если при работе мною будут совершены ошибки, я гарантированно переделаю работу исходя из ваших условий.

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Связь

Инстаграмм - @vikktorygold

Телефон - +79244737980