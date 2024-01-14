Транскрибация, перевод аудио/видео записей, набор текстов
Всем доброго времени суток!
Профессиональная транскрибация аудио/видео записей в текст любого вида сложности, набор текстов: судебные заседания, интервью, вебинары, телефонные звонки и другое качественно и оперативно. Имею полиграфическое образование, профессиональный наборщик.
Опыт работы более 8 лет.
Стоимость от 25 руб./минута. Пишите, на связи, всегда договоримся!!!
Контактная информация: [email protected]
Буду признательна за доверие.
Я против войны в Украине!
Транскрибация
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$10/час
от 12 дней
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