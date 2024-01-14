Транскрибация, перевод аудио/видео записей, набор текстов

Всем доброго времени суток!

Профессиональная транскрибация аудио/видео записей в текст любого вида сложности, набор текстов: судебные заседания, интервью, вебинары, телефонные звонки и другое качественно и оперативно. Имею полиграфическое образование, профессиональный наборщик.

Опыт работы более 8 лет.

Стоимость от 25 руб./минута. Пишите, на связи, всегда договоримся!!!

Контактная информация: [email protected]

https://vk.com/m.pavlyukevich