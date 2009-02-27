$250
Требуется спарсить товары с интернет магазина. Срок 4 дня. Оплата по факту исполнения работы. Парсить можете на своем хостинге. После оплаты перенесете на наш. Стучитесь в аську 484794816
Веб-программирование6 заявок
Закрыт
16 лет назад
Требуется спарсить товары с интернет магазина. Срок 4 дня. Оплата по факту исполнения работы. Парсить можете на своем хостинге. После оплаты перенесете на наш. Стучитесь в аську 484794816
Ищем программиста для установки Интернет-магазина oscommerce. Требуется установить oscommerce на хостинг + поставить шаблон + залить товары из excel. Так же сделать небольшие изменения в настройке магазина (способах оплаты, доставке, изменить ...