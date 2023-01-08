Viktor0502

Виктор Viktor0502

 
28 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Качественная и быстрая верстка сайтов

Обо мне:

  • Специализируюсь на верстке лендингов

  • Работаю качественно и в срок

  • Верстка чистая. адаптивная

  • Приступаю к работе в тот же день.

Технологии которыми владею:

  • HTML 5

  • CSS 3

  • JS

  • Препроцессоры SASS (SCSS)

  • Методология БЭМ

  • Верстка из Figma, Photoshop

  • Подключение готовых скриптов (Slick-slider, Swiper-slider...)

  • Работа с Bootstrap 5

Контактная информация:

Вы можете связаться со мной через телеграм https://t.me/vik0502 или напишите здесь на сайте. Отвечаю в течении 5 минут с 9:00 до 21:00.

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