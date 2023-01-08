Качественная и быстрая верстка сайтов

Обо мне:

Специализируюсь на верстке лендингов

Работаю качественно и в срок

Верстка чистая. адаптивная

Приступаю к работе в тот же день.

Технологии которыми владею:

HTML 5

CSS 3

JS

Препроцессоры SASS (SCSS)

Методология БЭМ

Верстка из Figma, Photoshop

Подключение готовых скриптов (Slick-slider, Swiper-slider...)

Работа с Bootstrap 5

Контактная информация:

Вы можете связаться со мной через телеграм https://t.me/vik0502 или напишите здесь на сайте. Отвечаю в течении 5 минут с 9:00 до 21:00.