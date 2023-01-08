Качественная и быстрая верстка сайтов
Обо мне:
Специализируюсь на верстке лендингов
Работаю качественно и в срок
Верстка чистая. адаптивная
Приступаю к работе в тот же день.
Технологии которыми владею:
HTML 5
CSS 3
JS
Препроцессоры SASS (SCSS)
Методология БЭМ
Верстка из Figma, Photoshop
Подключение готовых скриптов (Slick-slider, Swiper-slider...)
Работа с Bootstrap 5
Контактная информация:
Вы можете связаться со мной через телеграм https://t.me/vik0502 или напишите здесь на сайте. Отвечаю в течении 5 минут с 9:00 до 21:00.