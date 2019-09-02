настройка интернет рекламы в РСЯ.

Меня зовут Виктор Миклошко.

Я специализируюсь на настройке интернет-рекламыв Рекламной Сети Яндекса, прошел интенсивный тренинг "Специалист по

интернет-рекламе в РСЯ 3,0".

Предлагаю Вам свои услуги для привлечения потокаклиентов на ваш сайт.

-соберу горячие ключи

-создам объявления и релевантные заголовки

-соберу картинки для объявлений

-настрою рекламу и группы объявлений

-выставление UTM-меток

-в группе по три вида объявлений в разных форматах

-выставлю ставки

-определю бюджет рекламной компании

-запуск рекламной компании и отработка тестового бюджета, по окончании-отчет.

Бонусом идет сравнительный анализ конкурентов и аудит сайта за отзыв.

На подготовку к запуску тестовой РК потребуется 4-5 дней, после получения всех необходимых данных.

В дальнейшем можем сотрудничать по оптимизации основной РК и сопровождению.

Настрою и запущу ретаргетинговую рекламную компанию.

Могу гарантировать, что я приложу максимумвовлеченности в ваш проект.

С уважением!

Виктор Миклошко