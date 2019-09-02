Виктор Миклошко Viktor_MikloshkoViktor_Mikloshko
Меня зовут Виктор Миклошко.
Я специализируюсь на настройке интернет-рекламыв Рекламной Сети Яндекса, прошел интенсивный тренинг "Специалист по
интернет-рекламе в РСЯ 3,0".
Предлагаю Вам свои услуги для привлечения потокаклиентов на ваш сайт.
-соберу горячие ключи
-создам объявления и релевантные заголовки
-соберу картинки для объявлений
-настрою рекламу и группы объявлений
-выставление UTM-меток
-в группе по три вида объявлений в разных форматах
-выставлю ставки
-определю бюджет рекламной компании
-запуск рекламной компании и отработка тестового бюджета, по окончании-отчет.
Бонусом идет сравнительный анализ конкурентов и аудит сайта за отзыв.
На подготовку к запуску тестовой РК потребуется 4-5 дней, после получения всех необходимых данных.
В дальнейшем можем сотрудничать по оптимизации основной РК и сопровождению.
Настрою и запущу ретаргетинговую рекламную компанию.
Могу гарантировать, что я приложу максимумвовлеченности в ваш проект.
С уважением!
Виктор Миклошко
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